مقتل شخص وإصابة خمسة بإطلاق نار بولاية ماساتشوستس الأمريكية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح من جراء إطلاق نار في مدينة لين بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ووفقاً لموقع بوسطن غلوب الأمريكي فإن شخصاً مجهولاً فتح النار على الناس أثناء تصوير فيديو موسيقي في شارع كوينسي تيراس أمس ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح اثنان منهم في حالة حرجة تم نقلهم جميعاً إلى المشافي.

بدوره أشار المتحدث باسم شرطة المدينة الملازم مايكل كوميك إلى أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأعلن في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بحادث إطلاق نار داخل صالة بولينغ بولاية الينوى الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب.

طباعة