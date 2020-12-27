الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً مع بقائها حول المعدل أو أدنى بقليل ويستمر الجو بارداً نسبياً وصحواً مع ظهور السحب على ارتفاعات عالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 13/3 14/4 15/5 القنيطرة 11/3 12/4 13/4 درعا 14/4 15/5 16/6 السويداء 12/4 13/5 14/5 حمص 12/1 13/2 14/3 حماة 11/ناقص1 12/1 13/2 الحسكة 13/ناقص1 14/1 15/2 اللاذقية 18/8 19/9 20/10 طرطوس 19/8 20/10 21/11 حلب 12/صفر 13/2 14/3 ادلب 13/1 14/2 15/2 دير الزور 16/صفر 16/2 17/3 الرقة 15/3 15/3 16/4

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