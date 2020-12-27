1625 إصابة بكورونا في تونس و152 في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1625 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي: إن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل لغاية الآن إلى 4426 وإجمالي عدد الإصابات إلى 130230.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 152 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 13516 إصابة والوفيات إلى 321 حالة.

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