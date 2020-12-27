7480 إصابة و73حالة وفاة بكورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 7480 إصابة جديدة و73 حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله في بيان إن إجمالي حصيلة ضحايا جائحة كورونا في موسكو وصل لغاية الآن إلى 10913 شخصاً بعد أن كان 10840 في الإحصائية السابقة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 779584 إصابة، مشيراً إلى أن موسكو تشهد استقراراً نسبياً لمؤشر الوفيات الناجمة عن كورونا على أساس يومي وارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقاً إلى أقل من 600 إصابة.

ووفق البيان فإن موسكو تعد أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت المدينة حتى الآن 779584 إصابة بينها 599541 حالة شفاء.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم أمراض الشتاء زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس حيث أعلنت السلطات الصحية في آخر بياناتها تسجيل 29258 إصابة جديدة و567 حالة وفاة في عموم روسيا خلال اليوم الأخير.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد تراجعاً تدريجياً لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات الروسية في العاشر من الشهر الجاري حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا.

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