عالم روسي: لا داعي للخوف من السلالة الجديدة لكورونا

رأى عالم الفيروسات في مركز أبحاث الكيمياء غامالي الروسي فيكتور زويف أنه لا داعي للخوف من السلالة الجديدة لكورونا، موضحاً أن خصائص ومضادات هذه السلالة لم تتغير واللقاحات المتاحة فعالة ضده.

وفي مقابلة مع قناة (آر اي إن) التلفزيونية قال زويف: فيروس السلالة الجديدة أصبح أكثر عدوى وأكثر شيوعا أما خصائصه المسببة للمرض والمضادات فلم تتغير وبالتالي فإن اللقاحات المتاحة فعالة ضده، مشدداً على ضرورة مراعاة التدابير الوقائية فقط.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في الـ 14 من الشهر الجاري أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا بينما ذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون في الـ 19 من الشهر ذاته أنها من الممكن أن تكون أكثر عدوى بنسبة 70 بالمئة وفق المعطيات الأولية لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر شدة.

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