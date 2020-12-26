“زيدان” لا يريد تعويض المصاب “رودريجو”

كشف تقرير صحفي لموقع “ديفينسا سينترال” الإسباني اليوم، عن موقف ريال مدريد بعد إصابة البرازيلي رودريجو جوس وغيابه المتوقع أن يصل إلى 3 أشهر.

وحسب الموقع فإنّ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رفض فكرة التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعويض إصابة رودريجو.

وأكد التقرير أن زيدان يفضل العمل مع المجموعة ذاتها، مشيرًا إلى أنه يملك عدداً من الأوراق التي يمكنها تعويض رودريجو، وبالتالي فهو ليس بحاجة لصفقات جديدة حتى نهاية الموسم.



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