95560 إصابة جديدة و1115 حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 95560 إصابة جديدة و1115 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة وصل لغاية الآن إلى 19339088 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 339385 حالة.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الوفيات والإصابات تليها الهند والبرازيل.

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