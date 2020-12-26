بوتين: روسيا على استعداد لتقديم المساعدة مجاناً لدول أخرى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده الدائم لتقديم المساعدة الضرورية مجاناً لدول أخرى وليس من أجل المنفعة السياسية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوتين قوله خلال كلمة تهنئة بمناسبة عيد عمال الإنقاذ: إن العالم كله يعرف أن روسيا ستقدم المساعدة وستوجه عمال الإنقاذ والخبراء إلى الأماكن الأكثر معاناة وستوصل ما هو ضروري من الغذاء والدواء والملابس كما ستقدم المساعدة الطبية والنفسية الطارئة لليائسين.. وستفعل ذلك مجانا وليس من أجل منفعة سياسية ما.

وأضاف بوتين: إن المهمة النبيلة بالغة الصعوبة التي تقومون بها وهي تنظيم المساعدة الإنسانية لسكان ناغورني قره باغ، مشيراً إلى أنه خلال الـ 30 عاماً الماضية فقط أجرت وزارة الطوارئ أكثر من 500 عملية إنسانية في الخارج.

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