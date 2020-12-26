وفاة شخصين في حادثي سير منفصلين في دمشق

توفي مساء اليوم شخصان في حادثي سير منفصلين بدمشق.

وذكر مصدر في فرع مرور دمشق لمراسلة سانا أن الحادث الأول وقع في شارع الحلبوني عندما كانت سيارة خاصة تقطر سيارة أخرى تعرضت لخلل فني حيث أصيب شخص في العقد السابع من عمره بينما كان يقطع الشارع، مشيراً إلى أنه توفي بعد اسعافه إلى مشفى ابن النفيس.

وفي السياق ذاته، قال المصدر إن حافلة لنقل الركاب صدمت شخصاً في العقد السابع من عمره تحت جسر الرئيس وتوفي بعد إسعافه إلى مشفى المواساة.

وأرجع المصدر سبب الحادثين إلى عدم الانتباه.

وكان سائق سيارة توفي صباح اليوم بعد أن تدهورت سيارته على جسر الثورة نتيجة السرعة الزائدة.

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