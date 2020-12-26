الصحة العالمية: جائحة كورونا ليست الأخيرة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهنوم غيبريسوس أن جائحة فيروس كورونا التي حدثت عام 2020 لن تكون الأخيرة.

ونقلت “روسيا اليوم” عن المدير العام في كلمة مسجلة، اليوم، إنه من الصعب التصديق أن كوفيد 19 كان غير معروف لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط وأن عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مشيراً إلى أن تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات لكن كل هذا يجب ألا يمثل مفاجأة لنا.

وأضاف غيبريسوس: إن التاريخ يقول لنا إن هذه الجائحة لن تكون الأخيرة والأوبئة هي أمر واقع في الحياة لكن مع الاستثمارات في قطاع الصحة العامة المدعومة بالنهج الشامل المشترك لكل الحكومات والمجتمعات ومفهوم صحة واحدة يمكننا أن نضمن أن أطفالنا وأطفالهم سيرثون عالماً أكثر أماناً ومرونة واستدامة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 آذار وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 80 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 1.75 مليون منهم.

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