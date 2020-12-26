(التربية) توضّح: لا تغيير على الامتحان النهائي للشهادتين الإعدادية والثانوية

تشرين – خاص:

أكد المثنى خضور مدير التوجيه في وزارة التربية في تصريح خاص لـ( تشرين ) أنه بعد اعتماد المناهج المطورة التي تؤكد على أن المتعلم هو محور العملية التعليمية، لاكتساب المهارات وتفعيل دوره، ولذلك تم تطوير نظام التقويم بحيث يصبح:

– 60% درجة أعمال.

– 40 % للاختبارات، ويطبّق على الصفوف الانتقالية، وبعد أن أدرجنا المناهج حتى وصلت عملية التطوير إلى صفوف التاسع والثانوية العام الماضي فقد وردنا تساؤلات كثيرة حول اعتماد نسب التقييم في صفوف التاسع والثانوية، وصدر هذا التعميم لكي يتم اعتماده في محصلة الفصل الدراسي الأول ودرجة أعمال الفصل الثاني، ولاعلاقة لهذا التعميم بالامتحان النهائي للشهادتين (الإعدادية والثانوية)، والهدف منه هو تفعيل عمل الطالب أثناء العام الدراسي.

وأشار خضور إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الامتحان العام لطلاب الشهادات.

طباعة