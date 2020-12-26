مؤسسة مياه الحسكة تدخل ثلاث آبار جديدة بمشروع علوك في الخدمة

أدخلت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة ثلاث آبار جديدة بمشروع مياه علوك في الخدمة بهدف تحسين واقع ضخ المياه للمشتركين.

وبين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن الآبار الثلاث تدخل الخدمة للمرة الأولى لتضاف إلى الآبار الموجودة سابقاً وليصبح عدد الآبار العاملة في المشروع حالياً 18 بئراً و4 مضخات أفقية.

وأشار المهندس العكلة إلى أن غزارة الآبار الثلاث جيدة تبلغ 300 متر مكعب بالساعة لكل منها ما حسن كميات المياه التي يتم ضخها من المشروع ولتبلغ حالياً 80 ألف متر مكعب باليوم ما سينعكس إيجاباً على واقع ضخ المياه للمشتركين.

يشار إلى أن مؤسسة المياه تجري حالياً صيانة في مشروع علوك بهدف وضعه بالخدمة بطاقته الكاملة.

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