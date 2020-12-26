علماء بريطانيون يجرون تجارب على أول دواء يعطي مناعة فورية ضد كورونا

يجري علماء بريطانيون تجربة علاج جديد بالأجسام المضادة يمكن أن يمنح الناس مناعة فورية بعد التعرض لفيروس كورونا والوقاية من المرض كما سيوفر الدواء حماية فورية وطويلة الأجل للمرضى عندما يكون الوقت قد فات لتقديم لقاح ومن المحتمل أن ينقذ آلاف الأرواح.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العلاج الجديد يمكن تقديمه كعلاج طارئ للمرضى بالمستشفى وسكان دور الرعاية وطلاب الجامعات للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس كما يمكن حقن الأشخاص الذين يعيشون مع شخص ما أصيب بـ “كوفيد 19” أو تعرضوا له وذلك بالدواء لمنعهم من الإصابة حتى لو لم يكن لديهم لقاح لفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء البريطانيين من مستشفيات جامعة كوليدج لندن قاموا بالفعل بحقن عشرة أشخاص بالعقار كجزء من تجربة جديدة تسمى “ستورم تشيسر” بهدف تجربة العلاج الجديد على 1125 شخصاً على مستوى العالم ويأمل العلماء أن يوفر العلاج الحماية من كورونا مدة تتراوح من ستة أشهر إلى عام.

وبدأ العلماء أيضاً تجربة سريرية ثانية تسمى “بروفينت” لفحص استخدام الجسم المضاد للأشخاص الذين قد لا يستفيدون من اللقاحات مثل المرضى الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة أو أولئك المعرضين لخطر متزايد للإصابة بعدوى كورونا بسبب عوامل مثل العمر والظروف الحالية.

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