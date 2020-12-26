إيطاليا تسجل 10405 إصابة بكورونا و10إصابات بالسلالة الجديدة

سجلت إيطاليا 10405 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 2038759.

ووفقاً لموقع “وورلد ميترز” الأمريكي الخاص بالإحصاءات العالمية ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 71620 بعد تسجيل 261 وفاة خلال الساعات الماضية.

كما أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تأكيد إصابة ستة أشخاص بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد إثر وصولهم إلى البلاد قادمين من لندن ليتخطى عدد الإصابات بهذه السلالة العشر إصابات.

وتعود هذه الإصابات لمسافرين خضعوا للاختبار في مطار كابوديتشينو بنابولي قبل تعليق الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وتفيد دراسة أعدتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي تتقاطع نتائجها مع تقديرات باحثين أعضاء في المجموعة التي تقدم المشورة إلى الحكومة البريطانية بأن السلالة المتحورة قد تكون معدية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة مقارنة بالسلالات الأخرى المنتشرة.

بدورها، سجلت بريطانيا 34693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 2256005 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأنه تم أيضاً تسجيل 210 حالات وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 70405.

وبذلك تكون لدى بريطانيا سادس أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك والهند.

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