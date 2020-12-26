العدوان السعودي يرتكب 153 خرقاً جديداً بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 153 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية لرصد خروقات العدوان السعودي قوله: إن من بين خروقات العدوان الجديدة ست غارات لطيران تجسسي في الفازة والجبلية وتحليق 17 طائرة استطلاع في أجواء المنظر وشارع الخمسين وكيلو 16 والدريهمي والجبلية والفازة إضافة إلى 25 خرقاً بقصف مدفعي.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.



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