اكتشاف مطعم أثري في مدينة بومبي الإيطالية

اكتشف علماء الآثار في مدينة بومبي الإيطالية الأثرية المدفونة في ثوران بركاني وقع عام 79 بعد الميلاد متجراً لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة للمارة الرومان.

ونقلت رويترز عن ماسيمو أوسانا مدير متنزه بومبي الأثري قوله اليوم: هذا اكتشاف استثنائي… إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها مكاناً كاملاً لإعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة.

وعرف المتجر الذي تم اكتشافه في متنزه بومبي الأثري باسم “ترموبوليام” وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة.

وعثر العلماء أيضاً على آثار تعود لما يقرب من 2000 عام لطعام في بعض الجرار العميقة التي تحتوي على طعام ساخن والتي كان صاحب المتجر يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية وكانت واجهة المنضدة مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية بعضها به صور حيوانات وطيور كانت جزءاً من مكونات الطعام المباع منها دجاج وبط.

وقالت فاليريا أموريتي عالمة الأنثروبولوجيا بالموقع تظهر تحليلاتنا الأولية أن الأشكال والأرقام المرسومة على واجهة المنضدة تمثل جزئياً على الأقل الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك، موضحة أن العلماء عثروا على آثار لحم الخنزير وأسماك وقواقع ولحم البقر في الحاويات وهو اكتشاف وصفته بأنه شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق.

وكانت بومبي الواقعة على بعد 23 كيلو متراً جنوب شرق نابولي موطناً لنحو 13 ألفاً من السكان حين دفنت تحت أطنان من الحمم والرماد الناجم عن انفجار بركاني بقوة تماثل عدة قنابل نووية ونظراً لاعتبارها نموذجاً فريداً يوثق أنماط الحياة اليونانية الرومانية تعد بومبي أحد أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا وتدرجها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” كأحد مواقع التراث العالمي.

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