إجراءات جديدة في اليابان والسويد والفلبين بعد تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

منعت اليابان دخول الوافدين الأجانب غير المقيمين من جميع أنحاء العالم إلى البلاد حتى أواخر الشهر القادم كخطوة احترازية لتشديد القيود بعد رصد سلالة جديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن الحكومة اليابانية أعلنت أنها ستوقف الدخول إلى البلاد من أنحاء العالم اعتباراً من الـ28 من كانون الأول الجاري وحتى نهاية شهر كانون الثاني القادم من دون تفاصيل أخرى حول القرار.

وسجلت اليابان أمس أول إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس لمسافرين قادمين من بريطانيا.

وفي الفلبين، مدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الحظر المفروض على الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف شهر كانون الثاني القادم في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

بدورها، أعلنت وكالة الصحة السويدية أن الفحوص أثبتت إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ارتبط ظهورها هناك بسرعة الانتشار ولاسيما أن السويد فرضت في وقت سابق هذا الشهر قيوداً على سفر القادمين من بريطانيا وسط مخاوف من تفشي السلالة الجديدة.

يذكر أن العديد من البلدان أغلقت حدودها مع بريطانيا بعد ظهور السلالة الجديدة هناك.

طباعة