إصابة عشرات الفلسطينيين في قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة بلدة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بينهم أطفال.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءا من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.



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