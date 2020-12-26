روحاني: تصرفات واشنطن اتجاه إيران تجسد (خبثها)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجدداً سعي بلاده للتقليل من جدوى الحظر الأمريكي عليها، مشيراً إلى العراقيل التي تضعها واشنطن أمام حصول طهران على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن روحاني قوله اليوم خلال اجتماعه باللجنة الإيرانية لمكافحة كورونا: إن أمريكا لم تضع عقبات أمام حصول إيران على لقاح كورونا فقط بل سعت وراء عرقلة حصول طهران على المواد الغذائية وشراء أي سلع من الخارج، واصفاً هذه التصرفات الأمريكية بأنها تجسد “خبثها”.

ولفت روحاني إلى أن واشنطن اشترطت على منظمة الصحة العالمية عدم السماح لإيران بشراء اللقاح ضد كورونا إلا بعد موافقة الخزانة الأمريكية ووضع المال الإيراني بالمصارف الأمريكية.

وفي الوقت ذاته، أعرب روحاني عن الارتياح لأن بلاده ليست متأخرة في مجال السيطرة على الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة، مؤكداً من جديد ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتوصيات الوقائية للتصدي للفيروس.

وحول ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية دعا روحاني إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهتها.

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