إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال جنوب جنين

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم، من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها جنوب جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل بلدة جبع جنوب جنين وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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