الاستخبارات الروسية تنعي الأسطورة جورج بليك

نعت الاستخبارات الروسية اليوم الجاسوس البريطاني والعميل المزدوج لها جورج بليك الذي كان يعمل لمصلحة جهاز الـ ام اي 6 عن عمر ناهز 98 عاماً.

ونقلت “سبوتنيك” عن المتحدث باسم الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي إيفانوف: اليوم رحل ضابط الاستخبارات الأسطوري جورج بليك.. كان يحب بصدق بلدنا وأعجب بما حققه شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية.

وزود بليك أثناء عمله لدى الاستخبارات البريطانية جهاز الـ كي.جي.بي في الاتحاد السوفييتي بملفات استخبارية حساسة من وزارة الدفاع البريطانية تتضمن أسراراً عما تعرفه الاستخبارات البريطانية والأمريكية عن أسرار الجيش الروسي.

وفي عام 1955 وبفضل المعلومات التي وردت من بليك أجرى الـ كي.جي.بي عملية ناجحة أدت إلى اكتشاف نفق سري تم حفره من قبل المخابرات البريطانية والأمريكية من برلين الغربية إلى برلين الشرقية والذي كان يستخدم للتنصت على خطوط الاتصال العسكرية للاتحاد السوفييتي.

وتم اكتشاف أمره من قبل الاستخبارات البريطانية في العام 1961 وحكم عليه بالسجن 42 عاماً في عام 1966 إلا أنه تمكن من الهرب من السجن ووصل برلين الشرقية عبر فرنسا لينتهي به المطاف في روسيا حيث عاش منذ ذلك الحين.

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