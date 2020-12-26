مصرع أربعة أشخاص بانهيارات ثلجية شمال طهران

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 بجروح وفقد 5 آخرون إثر انهيارات ثلجية وقعت في الجبال المطلة على شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مدير عام إدارة الأزمة في محافظة طهران منصور درجاتي في تصريح اليوم إن عدد ضحايا انهيارات الثلوج في شمال العاصمة طهران بلغ أربعة أشخاص، مشيراً إلى إصابة 11 شخصاً بجروح، بينما ما زال 5 أشخاص في عداد المفقودين رغم انتشال وانقاذ العشرات من الأفراد الذين كانوا عالقين في عدة أماكن بالجبال المطلة على شمال طهران.

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