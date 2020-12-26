قمة تشرين والاتحاد سلبية… والحرجلة ينتفض أمام الوثبة

انتهى لقاء القمة بين تشرين والاتحاد الذي احتضنه ملعب الباسل في اللاذقية ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم سلبي النتيجة، وأضاف كل منهما نقطة لرصيده، وكان بطل اللقاء حارس الاتحاد خالد حج عثمان الذي تصدى لركلة جزاء سددها علاء الدالي في الدقيقة 96.

وفي ملعب الفيحاء بدمشق سيطر التعادل السلبي على قمة الوحدة والكرامة ليبقى الكرامة متصدراً للائحة الترتيب.

وفي ملعب تشرين بدمشق حقق حطين فوزاً صعباً على الفتوة بهدف احمد الأشقر في د 83 ، وقد اكمل الفتوة المباراة ب10 لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الكريم فتيح .

وفي ملعب الحمدانية بحلب تمكن الجيش من الصعود للمركز الثاني بعد فوزه على الحرية بهدف عمر الترك الذي سجله في د 20.

وفي ملعب حمص حقق الحرجلة فوزه الثاني في الدوري بعد فوزه على الوثبة بثلاثية بيضاء سجلها محمد حمدكو في د 15، وياسين سامية مرتين في د 55،42.

وفاز جبلة على الشرطة بثلاثية مقابل هدفين سجل لجبلة مصطفى الشيخ يوسف في د 5 وعبد الإله حفيان في د 26 وفي د52 من ركلة جزاء، وفي طرطوس تعرض الساحل لخسارة جديدة أمام الطليعة بهدف لهدفين سجل للفائز احمد العمير مرتين في د12، وركلة جزاء في د65، بينما سجل لأصحاب الأرض احمد الأسعد من جزاء في د 49.