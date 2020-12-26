تسجيل أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في إسبانبا

أعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد اليوم تسجيل أربع إصابات بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا مؤخراً.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول الثاني في سلطات المنطقة أنتونيو زاباتير قوله في تصريحات للصحفيين: إن جميع الحالات الأربع اكتشفت لدى أشخاص وصلوا البلاد من المملكة المتحدة مؤخراً، منبهاً إلى سرعة انتشار هذه السلالة الجديدة وعدواها.

وأشار زابايتر إلى وجود ثلاث حالات أخرى يشتبه في أنها إصابات بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.

في غضون ذلك، تسلمت إسبانيا في وقت سابق اليوم أولى الجرعات من لقاح فايزر بايونتيك الأمريكي الألماني المضاد لفيروس كورونا كوفيد19 وذلك عشية إطلاق دول الاتحاد الأوروبي حملات التطعيم.

يذكر أن إسبانيا من بين أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالوباء وسجلت إصابة مليون و869 ألفاً و610 أشخاص على أراضيها إضافة إلى وفاة 49824 حالة.

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