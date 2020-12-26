مقتل 207 أشخاص بهجوم شنه مسلحون غرب إثيوبيا

أعلنت لجنة حقوقية إثيوبية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون الأربعاء الماضي غرب إثيوبيا إلى 207 أشخاص وهو ضعف الحصيلة المعلنة سابقاً.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية قولها في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن الضحايا هم 133 رجلاً و35 امرأة و17 طفلاً أحدهم عمره ستة أشهر و20 مسناً في منطقة بينيشانغول-غوموز غرب البلاد.

وأشارت اللجنة إلى تشرد نحو 10 آلاف شخص بسبب الهجوم، داعية السلطات إلى تقديم مساعدة إنسانية عاجلة لهؤلاء المشردين.

وكانت اللجنة ذاتها أعلنت في بيان الأربعاء الماضي مقتل أكثر من مئة شخص من جراء الهجوم الذي شنه مسلحون في منطقة بينيشانغول-غوموز والذي جاء كفصل جديد من الهجمات الدامية في المنطقة.

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