القوات العراقية تفكك خلية إرهابية وتعتقل عناصرها

فككت القوات العراقية، اليوم، خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد خططت لتنفذ تفجير إرهابي في العاصمة بغداد خلال فترة أعياد الميلاد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن جهاز الأمن الوطني قوله في بيان إنه نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري واستمرار مفاصل جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك خلية إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى وإلقاء القبض على أفرادها الأربعة بينهم انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد، مشيراً إلى أن أفراد الخلية الذين تم اعتقالهم اعترفوا بتلقيهم توجيهات لزعزعة الإستقرار وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال فترة الأعياد.

واعتقلت القوات العراقية أول أمس 13 إرهابيا من تنظيم “داعش” وضبطت 46 صاروخاً بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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