لافروف وأيفازيان يبحثان هاتفياً الوضع في قره باغ

بحث وزيرا الخارجية الروسي والأرميني سيرغي لافروف وآرا أيفازيان خلال اتصال هاتفي اليوم الوضع في إقليم ناغورني قره باغ والعلاقات بين موسكو ويريفان.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله “موقع روسيا” بأن الجانبين تبادلا الآراء حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأجندات الثنائية والإقليمية والدولية وتم التركيز بشكل خاص على ملف قره باغ في سياق تنفيذ بنود البيان الموقع في الشهر الماضي بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الماضي اتفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر نفسه حيث نص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

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