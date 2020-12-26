توسيع قسمي العزل في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة

زادت الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة عدد الأسرة في قسمي العزل بالمشفى في إطار التصدي لفيروس كورونا.

وأوضح مدير الهيئة الدكتور وسام الماوردي أن عدد الأسرة في قسمي العزل أصبح 56 سريراً مع تأمين كل المستلزمات والتجهيزات اللازمة بعد أن كان 32 سريراً وذلك لاستقبال كافة المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وبين أنه في حال تزايد أعداد المصابين سيتم افتتاح قسم ثالث للعزل لتقديم كل الخدمات اللازمة لهم.

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