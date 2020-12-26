مقتل وإصابة 15شخصاً بحريق مخصص لمرضى كورونا في مصر

لقي 7 أشخاص من مصابي فيروس كورونا المستجد مصرعهم، اليوم السبت، في حريق نشب بقسم العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة العبور بمحافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الحريق اندلع بقسم العناية المركزة بالمستشفى الذي يضم مرضى لوباء كورونا.

وأوضح موقع بوابة “أخبار اليوم”، أن الحريق أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين

وكانت قوات الحماية المدنية قد توجهت لموقع الحادث، عقب الإبلاغ عن الحريق، وتم إبعاد المواطنين عن موقع الحريق.

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