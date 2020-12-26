صدور نتائج امتحان الصيدلة الموحد

أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج الامتحان الوطني الموحد للصيدلة دورة كانون الأول 2020 لطلاب الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية.

وأشار المركز في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعه الالكتروني أو صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقدم 3280 طالباً وطالبة للامتحان في التاسع عشر من الشهر الجاري ضمن ستة مراكز امتحانية في الجامعات الحكومية إضافة إلى مراكز النفاذ الخارجية.

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