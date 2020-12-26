أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري تسجيل 5 آلاف و760 إصابة جديدة و134 وفاة بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة “إرنا” عن سادات لاري قولها في تصريحها الصحفي اليومي “إن عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ حتى اليوم مليوناً و194 ألفاً و963 والوفيات 54 ألفاً و574 حالة والمتعافين 942 ألفاً و 548 شخصاً”.

ولفتت سادات لاري إلى أن سبعة ملايين و354 ألفاً و931 شخصاً خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بكوفيد 19 في أنحاء البلاد.

طباعة