داود أوغلو: أردوغان متآمر حقيقي على تركيا وشعبها

أكد أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل رئيس وزراء النظام التركي السابق أن رئيس النظام رجب أردوغان هو “المتآمر الحقيقي على تركيا وشعبها” مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعها الأخير على مدى السنوات الماضية أدخلت تركيا في أزمة خانقة.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن داود أوغلو قوله خلال اجتماعه مع مسؤولين في حزبه إن “قرارات البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة مؤخراً لا علاقة لها بتهيئة الاقتصاد التركي، بل هي حصاد مر للسياسات الاقتصادية الكارثية المتبعة خلال السنوات الأربعة الأخيرة”.

وأوضح داود أوغلو أنه في الوقت الذي تقوم فيه كل دول العالم بخفض معدلات الفائدة نظراً لتداعيات أزمة كورونا يقوم البنك المركزي التركي برفعها مبيناً أنه تم رفع معدل الفائدة في تركيا بواقع 675 نقطة خلال الشهرين الماضيين.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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