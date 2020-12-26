الجولة التاسعة من دوري المحترفين.. تشرين مهمته صعبة أمام الاتحاد

زاهر بدران

تستعد فرق الأندية لدخول منافسات مباريات الجولة التاسعة من دوري كرة المحترفين التي تنطلق اليوم السبت بحضور جماهيري واسع وسط أخبار من مصادر مقربة من اتحاد الكرة عن صدور قرار مرتقب بحرمان جديد لدخول الجماهير إلى الملاعب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد, حيث تقام سبع مباريات فيلتقي الوحدة والكرامة، وتشرين والاتحاد، والجيش والحرية، والوثبة وحرجلة، والفتوة وحطين، وجبلة والشرطة، والساحل والطليعة، وفي التفاصيل:

الوحدة يستضيف في دمشق الكرامة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث إن الوحدة التي تقام المباراة على أرضه وبين جمهوره يدرك صعوبة المباراة مع أهمية حصد النقاط الكاملة، لمصالحة أنصاره بعد نزيف النقاط التي أهدرها وتراجع بسببها إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة, فالوحدة يتسلح بجمهوره الكبير وخبرة لاعبيه، خاصة أسامة أومري وطه موسى في حراسة المرمى، وتجانس خطوطه الثلاثة، أما الكرامة المتصدر برصيد 22 نقطة، فيبحث عن فوز جديد ليعزز صدارته ويؤكد أن نتائجه في الجولات الماضية مستحقة . وهو يعتمد على الروح القتالية والثقة بالنفس التي زرعها المدرب أحمد عزام، والذي أكد أن الفوز في هذه المباراة له طعم آخر.

وفي اللاذقية، يستقبل تشرين الوصيف، نظيره الاتحاد الحلبي الذي استعاد توازنه بفوزين، ويخطط لفوز ثالث سيكون مهماً للغاية. ولاشك في أن مهمة تشرين لن تكون سهلة كما يتوقع الكثير من أنصاره، فالاتحاد قادر على تحقيق فوز بإمكانيات وخبرة لاعبيه وتكتيك مدربه أحمد الهواش, وخاصة أنه لن يدافع للخروج بنقطة التعادل التي ستكون بطعم الهزيمة، ولذلك سيقلق دفاع تشرين بهجوم مكثف ومنظم، أما تشرين فيبحث عن فوز قد يعيده للصدارة في حال تعثر الكرامة.

مدرب تشرين ضرار رداوي ، أكد أن المباراة صعبة لأن الاتحاد فريق جيد ويمتلك لاعبين لا تنقصهم الخبرة.

وفي حلب يلتقي الحرية بنظيره الجيش، في مباراة ستكون صعبة، فالحرية سيقاتل لتحقيق فوز يعيد له توازنه بعد مسلسل الهزائم، والذي أجبر المدرب مصطفى حمصي على الاستقالة، أما الجيش فيبحث عن فوز يبقيه بين الكبار.

مدرب الحرية مأمون مهندس ، وعد بأن يقدم فريقه أفضل ما لديه، مع تحقيق نتيجة مرضية، معترفًا بفارق الإمكانيات، لكنه أكد أن فريقه يخطط لقلب التوقعات.

في المقابل، الجيش سيتعامل مع طموحات الحرية بواقعية، ولن يغامر بالهجوم المكثف وترك مساحات فارغة بالدفاع، خوفاً من هدف مباغت، علماً بأنه استعاد خدمات نجمه وهدافه محمد الواكد الذي وعد بهز شباك الحرية . وفي حمص، يلتقي الوثبة مع حرجلة، في مباراة لن تكون سهلة لأصحاب الأرض، نظراً لتقارب الإمكانيات وخبرة اللاعبين. فالوثبة بقيادة المدرب أنس المخلوف، سيواجه تصاعد الخط البياني لحرجلة، الذي يمتلك لاعبين لا تنقصهم الخبرة، رغم نتائجه السلبية في الجولات الماضية, والتعادل سيكون نتيجة مرضية لحرجلة، لكنه لن يرضي طموحات الوثبة الذي يبحث عن مكان له بين الكبار, ويفتش الفتوة متذيل الترتيب العام بنقطتين عن فوز يريح جمهوره الغاضب من نتائجه المتواضعة جداً رغم التعاقدات الضخمة عندما يلتقي بحطين المتجدد والمتطور، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، حيث وصف مدربه حسين عفش المباراة بالصعبة، لكنه يثق في إمكانيات لاعبيه لحسم النتيجة.

وفي دمشق، يلعب الشرطة ضد جبلة الذي تعرض فريقه لخسارة وعقوبات قاسية بعد مباراة تشرين يريدها بلسماً لمداواة جروحه مع الشرطة الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم والساعي لتحقيق الفوز الأول وقد يحققه في ظل الأوجاع الجبلاوية المتعبة، فيما يلتقي الساحل الذي سيقاتل على أرضه وبين جمهوره من أجل الفوز على الطليعة لتحقيق فوزه الأول الذي طال انتظاره بعد 6 هزائم وتعادلين.

تصوير: عبد الرحمن صقر

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