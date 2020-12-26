شح بمياه الشرب في قريتي رضيمة الشرقية ولاهثة

السويداء - طلال الكفيري

يعاني أهالي قرية رضيمة الشرقية الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء ، ومنذ عدة أسابيع من وجود شحٍ بمياه الشرب وذلك وفق أهالي القرية نتيجة لتعطل البئر الارتوازية الوحيدة التي تغذيهم بمياه الشرب، وبالتالي اضطرارهم لشرائها عن طريق الصهاريج، على نفقتهم الخاصة وطالب الأهالي معنييي المحافظة عبر( تشرين) للإسراع بإصلاح هذه البئر أو تزويد القرية بمياه البئر الثانية الموجودة في أراضي القرية.

ومن ناحية ثانية، اشتكى أهالي قرية لاهثة الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة من وجود شحٍ بمياه الشرب، نتيجة لتعطل أحد الآبار الارتوازية في القرية منذ حوالي ثماني سنوات، وعدم إصلاحه لتاريخه وعدم قدرة البئر الثانية على سد حاجة الأهالي من جراء غزارتها المتدنية.

وقال مدير عام مؤسسة مياه السويداء – المهندس وائل شقير: بالنسبة لبئر رضيمة الشرقية تم تجهيزه إلا أن المشكلة الأساسية تكمن بانخفاض التيار الكهربائي، وبالتالي عدم إقلاع المضخة الغاطسة، وحالياً تتم معالجة الموضوع مع مؤسسة كهرباء السويداء.

و بالنسبة للبئر الثانية الموجود في أراضي القرية فهذه مخصصة لإرواء قريتي دوما وعراجة.

وأضاف : أما بالنسبة لقرية لاهثة يتعذر إصلاح البئر المعطلة، لذلك ستقوم المؤسسة بحفر بئر ثانية وقد تم إدراجها في خطة ٢٠٢١.

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