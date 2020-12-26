إكثار دير الزور تتعاقد لزراعة 24 ألف دونم من القمح

عثمان الخلف

تعاقد فرع مؤسسة إكثار البذار في دير الزور على زراعة ما مساحته 24 ألف دونم من حقول القمح بمختلف أصنافه القاسية والطرية ومراحله الإكثارية.

وأشار مدير الفرع المهندس غسان الدندل إلى أن التعاقدات شملت الجمعيات الفلاحية التعاونية والمزارعين الراغبين بزراعة القمح في ريف المحافظة ، مُبيناً أن مبيعات إكثار دير الزور من بذار القمح وصلت حتى تاريخه إلى 3500 طن، وتم بيع 1400 طنٍ من البذار لصالح منظمة (الفاو) التي قامت بتوزيعه مجاناً للفلاحين ولا يزال التوزيع جارياً.

وأكد الدندل أن الكميات المُستلمة لموسم القطن الماضي من الجمعيات الفلاحية والمزارعين المتعاقدين وصلت إلى 2914 طناً من صنف دير الزور 22 لمختلف مراحله الإكثارية ( أساس، مسجل، نقاوة ) كانت كافية لزراعة 6 آلاف هكتار ، وهي ناتج كميات البذار الموزعة آنذاك والبالغة 364 طناً ، لافتاً إلى أنه سيتم حلج الكميات المستلمة وأخذ البذار تحضيراً لتوزيعها للمتعاقدين موسم القطن القادم.

ووضعت المؤسسة العامة لإكثار البذار ضمن خطتها لموسم القمح إنتاج 100 ألف طن من بذار القمح على مستوى القطر وبدأت بتنفيذ هذه الخطة بعد الانتهاء من إجراء عملية الكشف المسبق على حقول المزارعين الراغبين بالتعاقد مع المؤسسة لإنتاج البذار بغية التحقق من ملاءمة هذه المواقع وتحقيقها لشروط التعاقد من حيث العزل وتطبيق الدورة الزراعية ووجود مصادر للري، وتم إبرام 85% من العقود اللازمة لتنفيذ هذه الخطة مع المزارعين المحققين للشروط المطلوبة.

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