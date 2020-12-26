عدم توفر بوابات الإنترنت يدفع للمتاجرة بها في درعا

درعا - وليد الزعبي

إن الطلب على بوابات الإنترنت كبير جداً، وكثيرون باتوا يُقبلون على الاشتراك بالهاتف الثابت بهدف الحصول على البوابة، لكن عدم تلبية تلك الطلبات من فرع اتصالات درعا منذ بداية العام الحالي عكس شكوى لدى المواطنين، حيث أشار عدد منهم لـ(تشرين) أن خدمة الإنترنت باتت حيوية جداً في مختلف المجالات وينبغي توفيرها لطالبيها بأسرع ما يمكن، وتساءلوا عن سبب توقف فرع اتصالات درعا عن تزويد طالبي الاشتراك بالبوابات منذ فترة طويلة وهو أمر غير مقبول و ينبغي العمل على معالجته، فيما تحدث آخرون عن أن عدم توافر البوابات دفع ببعض الأشخاص للمتاجرة ببواباتهم، ولم يعد مستغرباً مشاهدة إعلانات على (الفيس بوك) تعرض لبيع بوابات بأسعار معينة تبدأ من 100 ألف ضمن مدينة درعا وقد تصل إلى 300 ألف في الأرياف.

وبهذا الصدد أوضح المهندس أحمد الحريري_ مدير فرع اتصالات درعا أن الشركة السورية للاتصالات تعاقدت على توريد وتركيب تجهيزات الحزمة العريضة بمقدار 175 ألف بوابة لتلبية الطلبات المتوقفة لدى الشركة على خدمة الإنترنت وحتى الآن لم يتم التوريد، علماً أنه خلال عام 2020 لم يتم تركيب أي تجهيزات جديدة في فرع اتصالات درعا على أمل أن يتم توريد البوابات المذكورة مع بداية العام القادم 2021 لتلبية الطلبات المتوقفة في جميع المراكز الهاتفية على مستوى المحافظة، علماً أن البوابات المتوقع تنفيذها في حال ورود التجهيزات بحدود 14 ألف بوابة في كل المراكز.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المراكز الهاتفية تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها بعد أن تضررت وخرجت من الخدمة خلال سنوات الحرب، وهناك طلبات متراكمة فيها تنتظر قدوم بوابات الإنترنت لتنفيذها، علماً أن الإقبال على تلك المراكز المستثمرة حديثاً سيزيد أضعافاً مضاعفة في حال تزويدها بالبوابات المذكورة، ما يعني تحقق عوائد ليست بالقليلة لصالح الشركة السورية للاتصالات.

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