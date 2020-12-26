الاتحاد انفرد بصدارة دوري الشباب

زاهر بدران

ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة قدم الشباب, حافظ فريق الاتحاد على الصدارة بعد فوزه المهم في حمص على الوثبة بهدفين بتوقيع هداف الدوري زكريا رمضان، و بهذا الفوز رفع الاتحاد الفارق إلى ٩ نقاط مع أقرب منافسيه فريق تشرين الذي فاز على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف ليبقى في الوصافة في المركز الثاني، وحافظ الطليعة على مركزه الثالث بفوزه الصعب على الجيش بهدف وحيد، بينما انتهت مباراة حطين مع الكرامة بالتعادل, و كذلك انتهت مباراة النواعير و جبلة بالتعادل الإيجابي.

ووقع الحرية في فخ النتائج السلبية رغم تغيير مدربه حيث لم يستطع الخروج منه, إذ تعرض في ملعبه لخسارة جديدة أمام المحافظة بهدف وحيد ليحتل المركز الحادي عشر, فيما لم يتمكن الوحدة بعد من تحقيق الفوز رغم التبديل الفني الذي طرأ على كادره منذ أسبوعين, حيث تعادل مع جاره الشرطة بهدف لهدف.

و بعد نتائج الأسبوع الثاني عشر يصبح الترتيب العام للفرق كما يلي:

الاتحاد ٣٤، تشرين ٢٥، الطليعة ٢٣، المحافظة ٢١، حطين الكرامة ١٨، النواعير الوثبة ١٦، الجيش ١٥، الوحدة ١٣، الحرية ١٢، جبلة ١١، الشرطة المجد ١١.

و في الأسبوع الأخير من مرحلة الذهاب يلتقي الاتحاد المتصدر مع الطليعة الثالث في حلب، ويستقبل تشرين فريق الوحدة، ويحل الكرامة ضيفاً على المحافظة، ويواجه حطين الشرطة, ويستضيف في حماة النواعير فريق الحرية، ويحل الوثبة ضيفاً على المجد، و يسافر جبلة إلى دمشق لملاقاة فريق شباب الجيش.

ت: عبد الرحمن صقر

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