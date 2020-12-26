الأمن الروسي يحبط مخططاً لإرهابيي “داعش” في محج قلعة

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم إحباط مخطط إرهابي واعتقال ارهابيين لتنظيم “داعش” في مدينة محج قلعة مركز جمهورية داغستان جنوب البلاد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الهيئة قولها إنها بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتقلت أمس 4 أشخاص تابعين لإرهابيي “داعش” كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على عناصر الشرطة.

وأشارت الهيئة إلى أنها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة إضافة إلى مراسلات مع متزعمين لـ “داعش” خارج البلاد في هواتفهم.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المعتقلين لكشف مزيد من المعلومات والمتورطين معهم.

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