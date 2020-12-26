200 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن وارتكبت 200 خرق جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 200 خرق بينها تسع غارات لطيران تجسسي في الفازة والدريهمي وتحليق 20 طائرة حربية في أجواء المنظر وشارع الـ 50 وكيلو16.

ولفت المصدر إلى أن من بين الخروق تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجاح والجبلية و45 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و122 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى قصف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بتسع قذائف مدفعية.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة وست غارات على مديريتي جبل مراد والجوبة بمحافظة مأرب.

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