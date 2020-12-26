التطبيع المبكر.. “الإخوان” على رأس القائمة

رشا عيسى

الود والمحبة والتضامن والتعاون عناوين مجتمعة يمكن لأي منها أن يتصدر توصيف علاقة جماعة “الإخوان المسلمين” في الوطن العربي بكيان العدو الإسرائيلي، والتي توجت مؤخراً بإعلان المباركة العلنية الشاملة لمخطط التطبيع الذي سبقه علاقات وثيقة بين الجانبين كانت تدور في الخفاء، في حين ما كان يحدث أمام الكاميرات مختلف تماماً بما فيه من تكرار ممل ومزيف لقيم التضامن مع القضية الفلسطينية.

تلك المباركة تعتبر خيانة موصوفة ليس للقضية فقط بل أيضاً لأولى القبلتين وثاني الحرمين وخاصة أن تلك الجماعات تقرن نفسها بالدين الإسلامي وتدعي الالتزام بمبادئه وبمبادئ الأمة، وما حدث في المغرب الذي وقع أوراق التطبيع مع العدو قبل أيام بقلم حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي القائد للائتلاف الحكومي فيه يشكل نموذجاً حقيقياً لتوجهات تلك الحركات، كذلك يجسد حالة العداء المزيفة للعدو أو بالأصح من ذلك حالة الوفاء المزيفة للقضية الفلسطينية وللشعارات الكبيرة المرفوعة التي تتحدث عن التاريخ العربي والحق الفلسطيني في أرضه المسروقة ومقدراته.

الوقائع تؤكد أنه لا يوجد هوة تفصل بين “الإخوان” والعدو الإسرائيلي عبر التاريخ، بل في بعض المراحل التاريخية شكلا ثنائياً أو حلفاً غير معلن لمواجهة الحكومات العربية التي تشكل سداً منيعا بوجه الصهاينة والمد الصهيوني نحو المزيد من الأراضي والحقوق العربية.

في تلك الأثناء كان التحالف الثنائي على أعلى درجة من التعاون والتشارك لمحاولة إضعاف الحكومات الممانعة، ربما لم يكن هذا التحالف معلناً بالشكل الكامل كما هو ظاهر الآن، بل كانت كل تحركات “الإخوان” بتسمياتها المختلفة تشي بأن هدفها محاولة زعزعة خط المقاومة للعدو في المنطقة وسخرت كل ما لديها من إمكانيات قادمة من المشغلين الرئيسيين لها وتم توظيفها مباشرة لضرب البنى التحتية في البلدان المقاومة وزعزعة استقرارها والعمل على تمزيق مجتمعاتها عبر زرع الفتن الدينية والإثنية من جهة لتطل بوجهها الحقيقي الإرهابي المتماهي تماماً مع العدو حيث لم تشكل أي خطر حقيقي على كيان الاحتلال.

استغل “الإخوان” القضية الفلسطينية وجعلوها مطية للعبور إلى قلوب الشريحة التي تنسجم معهم في العالم العربي أو لكسب التعاطف معهم كونهم يتحدثون عن فلسطين السليبة، في وقت كانوا فيه قد بكروا التطبيع مع العدو وبأشكال سياسية واقتصادية وعسكرية.

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