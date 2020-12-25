كورونا بسلالته الجديدة يفتك بالاقتصاد البريطاني

كشفت أرقام جديدة اليوم حجم الضربة الاقتصادية التي ألحقها فيروس كورونا بسلالته الجديدة ببريطانيا وذلك مع مواصلة ارتفاع مؤشر الإصابات والضحايا اليومي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بصورة مضطردة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد المملكة المتحدة.

الاقتصاد البريطاني الذي شهد حالة من الانتعاش إثر بدء عملية التلقيح ضد الفيروس تراجع مجددا بعد الكشف عن سلالة جديدة أكثر فتكاً وانتشاراً ما استدعى دخول قطاعات خدمية وانتاجية كبيرة في حالة إغلاق جديدة لا يعرف متى تنتهي.

صحيفة الغارديان وصفت الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة بأنه الأسوأ منذ ثلاثة قرون مع تراجع نسبة نمو الاقتصاد ولاسيما بعد مفاوضات بريكست وتأثيراتها ومن ثم وباء كورونا الذي أدى إلى حدوث شلل في الاقتصاد داخل البلاد وارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم ما خلق واقعاً مؤلماً ومأساوياً لقطاعات عديدة.

بدورها صحيفة “فايننشال تايمز” أشارت إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون أفضل حالاً خلال الشهر المقبل إذ يتواصل مسلسل التراجع في الناتج الداخلي بنسبة 4 بالمئة بداية سنة 2021 ما يعني فقدان 7 مليارات جنيه إسترليني بعد ان كانت التوقعات تشير إلى أن الاستهلاك سيبلغ رقماً تاريخياً أثناء أعياد الميلاد وذلك بسبب المخاوف الجديدة من إغلاق شامل جديد وإحجام البريطانيين عن الاستهلاك رغبة في الادخار نتيجة الشك وانعدام الثقة في اقتصاد بلادهم.

ووفقاً لوكالة رويترز تحاول الحكومة البريطانية جاهدة إنقاذ الوظائف والتحكم في أرقام البطالة خلال الحجر الصحي ولاسيما بعد تقرير الوكالة الوطنية للإحصاء والذي أشار إلى أن قطاع السياحة والترفيه هو الأكثر تضرراً حيث سجلت المدة بين تموز و تشرين الأول فقدان 370 ألف شخص وظائفهم وهو أعلى رقم منذ سنة 1992 ليرتفع معدل البطالة إلى 9ر4 بالمئة.

مكتب الميزانية البريطاني أكد أن هذه الأرقام غير المسبوقة في تاريخ الاقتصاد البريطاني ستؤدي إلى قفز العجز في الميزانية إلى 394 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الجديدة 2020-2021 وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيلها 32725 إصابة و570 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأن العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 2221312 حالة فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 70195 حالة.

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