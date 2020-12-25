“الإخوان المسلمين”.. في البدء كانت الخيانة

تشرين:

وجهاً لوجه أمام إجبارية نزع كامل أقنعتهم، وبأيديهم.. هكذا أجبر مسار التطبيع -الجاري- “الإخوان المسلمين” على الخروج بوجه سافر أمام الأمة.. الوجه الحقيقي الذي يكشف تاريخاً كاملاً من الغدر والخيانة، منذ التأسيس عام 1928 على يد المستعمر البريطاني.. وجه لم يعد بإمكان جماعة “الإخوان المسلمين” إخفاؤه أو تجميله، وهو ما درجت الجماعة عليه كنهج تلطى خلف الدين تارة، وخلف فلسطين تارة أخرى.. ولكن ما خفي كان دائماً -ولا يزال- أعظم.

مسار التطبيع حشر “الإخوان المسلمين” في أضيق زاوية.. لم يكن هناك من مفر.. لا بد من إعلان موقف واضح رسمي: إما مع.. وإما ضد…لكنهم في واقع الأمر كانوا دائماً «مع».. مع العدو ضد فلسطين وضد الأمة.. مع من يوظفهم بأعلى مصالح خاصة، ضد المصلحة العليا للوطن/للأمة.

ولأن المصالح هي الأهم ولأن الولاء للجماعة -وليس للوطن- هو الأساس وهو العقيدة، كان لا بد من إعلان أنهم مع العدو ومع التطبيع معه.. أما ما يُقال عن انقسامات وانشقاقات داخل الجماعة حيال التطبيع فما هو إلا ذرٌ للرماد في العيون، لا تخفى أهدافه القريبة والبعيدة.

ما لم يحتسبه “الإخوان المسلمين” هو أن ينكشفوا دفعة واحدة من دون أن يمتلكوا عامل الوقت لممارسة الخداع والتضليل، أي الاستمرار في ممارسة اللعبة المزدوجة بين «القرآن والسلطان» على حد تعبير الكاتب المصري فهمي هويدي في كتاب يحمل هذا العنوان.

لقد وضع مسار التطبيع حداً نهائياً حاداً لهذه اللعبة، ليكون اللعب على المكشوف.

وما لم يحتسبه “الإخوان المسلمين” أيضاً أن يعيد مسار التطبيع إلقاء الضوء على تاريخهم الأسود “الإرهابي” أمام «جمهورهم/ أنصارهم/ مؤيديهم/ متعاطفين/ موالين.. إلخ» وغير هؤلاء أيضاً.. ويمكن ملاحظة موجة من العود إلى هذا التاريخ.. صحيح أن الكثير من الدراسات كانت تصدر لتلقي الضوء على هذا التاريخ، وتدعو الأجيال المتعاقبة للاطلاع عليه، إلا أن الفارق اليوم أن “الإخوان المسلمين” هم من فتحوا بوابة العودة إلى هذا التاريخ الأسود بعد بياناتهم المتوالية التي باركت التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

علماً أننا لا نحتاج بالعودة كثيراً بالتاريخ.. لنعد إلى أول أعوام الربيع المشؤوم عام 2011 لتوثيق التعاون العلني بين جماعة “الإخوان المسلمين” -على امتداد أرض ذلك الربيع- وبين الولايات المتحدة الأميركية (ومن خلفها العدو الإسرائيلي) وهو تعاون اعترف به أكثر من مسؤول أميركي، من بينهم وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، وتحدث عنه الإعلام الأميركي والغربي عموماً باستفاضة.. يكفي أن نتذكر كيف أن الولايات المتحدة أصبحت -فجأة- لا مانع عندها أن تتسلم جماعات “الإخوان المسلمين” الحكم في بلدانها مقابل: حماية مصالحها أولاً، والحفاظ على الاتفاقيات مع “إسرائيل” ثانياً. وهذا ما حدث من ليبيا إلى مصر إلى تونس.. وهذا ما نفذته حرفياً جماعات “الإخوان المسلمين”.. وأكثر من ذلك عمدت إلى تدمير ما يمكن تدميره، اجتماعياً واقتصادياً وحتى عسكرياً “الجيوش” وفتح الباب لاستنزاف الدولة وتقويض أركانها.

ويفيد هنا التذكير بالمؤتمر الذي عقدته مؤسسة «كارنيغي للسلام الدولي» الأميركية، العام الماضي، بعنوان «الإسلاميون في السلطة» وحضرته قيادات من “الإخوان المسلمين” في بعض الدول العربية (مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الأردن) حيث التقت عدة مسؤولين أميركيين.

وفي خلاصة المؤتمر حسب مؤسسة كارنيغي تبين أن «الاتصالات بين “الإخوان المسلمين” والولايات المتحدة جرت بحرارة قبل الربيع العربي، ثم زادت هذه الاتصالات مع توالي سنواته». وأضافت المؤسسة: «في القراءة لما قالته هذه القيادات في المؤتمر، وبغض النظر عن اختلاف الظروف في بلدانها والخصوصيات الذاتية لكل منها؛ إلا أن لغة مشتركة ظهرت بينها عنوانها يتمثل: بالقيام باللعبة الديمقراطية وتداول السلطة والتعددية السياسية والعسكرية والخروج من عهد الحزب الواحد الانعزالي والدخول إلى الحياة العامة في النظم الجديدة ما بعد الربيع العربي».

لذلك لم يكن مفاجئاً أن يعلن “الإخوان المسلمين” تأييدهم للتطبيع مع العدو الإسرائيلي طالما هم جماعة وظيفية في خدمة المصالح والولاءات وليس الأوطان.. ولم تكن “إسرائيل” بعيدة، طالما أن العلاقات بين “الإخوان” والأمريكان حميمية على حد وصف مؤسسة كارنيغي آنفة الذكر.

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