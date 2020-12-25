الاتحاد الأوروبي يندد بالحكم الصادر من القضاء التابع لأردوغان بحق الصحفي دوندار

حذر الاتحاد الأوروبي النظام التركي من تداعيات الوضع السلبي لحقوق الإنسان في تركيا مندداً بالحكم القضائي المشدد الذي أصدره غيابياً القضاء التابع لهذا النظام بحق الصحفي المعارض جان دوندار الذي كشف دور مخابرات رجب أردوغان بتسليح الارهابيين في سورية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي نبيلة نسرالي قولها اليوم: إن الاتحاد الأوروبي أعرب مراراً عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا، مضيفة: إنه تم تقديم توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل لرجل الأعمال عثمان كافالا.

وطالبت نسرالي النظام التركي بتحقيق تقدم عاجل وملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن ذلك يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي.

وكان النظام التركي طالب أمس السلطات الألمانية بتسليم رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” الصحفي جان دوندار الذي أصدرت محكمة تركية حكماً عليه بالسجن 27 عاماً و6 أشهر على خلفية نشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية سلمت أسلحة لتنظيمات إرهابية في سورية.

وقام دوندار عندما كان رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” بنشر صور ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل أسلحة إلى إرهابيين في سورية فيما وجه نظام أردوغان اتهامات إلى كل الأشخاص الذين ساهموا في كشف تلك الحقائق من عناصر الأمن والقضاء والجيش والصحافة بالانتماء الى جهات معادية وتم اعتقالهم في فترات مختلفة.

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