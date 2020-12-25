أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا و19 ألف في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيلها 32725 إصابة و570 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 2221312 حالة، بينما بلغ مجموع الوفيات إلى 70195 حالة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض إغلاق عام هو الثاني من نوعه.

وتعد بريطانيا الدولة السادسة عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بكورونا وكذلك السادسة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وفي إيطاليا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19037 إصابة جديدة بالفيروس و459 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى أكثر من مليونين وألفي حالة بينما بلغ مجموع الوفيات 71359 حالة وهي أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى معدل في العالم.

طباعة