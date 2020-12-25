عالمياً: إصابات كورونا تتجاوز الـ 80 مليوناً

وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميتر الأمريكي أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و753 ألفاً و996 شخصاً حول العالم منذ بدء الجائحة حتى اليوم.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم بلغ لغاية الآن 80 مليوناً و15 ألفاً و221 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 56 مليوناً و347 ألفاً و704 حالات.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 337399 حالة وفاة من أصل 19141356 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 147379 حالة وفاة و10169743 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 190145 حالة وفاة من أصل 7430980 إصابة.

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