غداً..الحرارة أدنى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وشديد البرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب والجليد خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة في دمشق 14/ 5، وفي المنطقة الجنوبية 12/ 4، وأما في المرتفعات الجبلية7/ ناقص 1، وفي المنطقة الوسطى13/ 3، والمنطقة الساحلية 19/ 10، وتكون الحرارة في المنطقة الشمالية 13/صفر، وفي منطقة الجزيرة 14/ ناقص 1، والمنطقة الشرقية13/ صفر، وأخيراً في منطقة البادية تكون الحرارة 12/ 1.

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