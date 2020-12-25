إلى السويداء بكل الحب من روسيا.. مبادرة لتوزيع 55 طناً من المواد الغذائية

تحت عنوان “إلى مدينة السويداء بكل الحب من روسيا” نظم مجلس الأعمال الروسي السوري اليوم فعالية لتوزيع 55 طناً من المواد الغذائية تستهدف ألف أسرة متضررة من الحرب الإرهابية على سورية.

وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم وأهمية هذه المبادرة التي ينظمها مجلس الأعمال الروسي السوري لدعم المواطنين المحتاجين والوقوف إلى جانبهم.

وفي تصريح للصحفيين، أشار محافظ السويداء همام صادق دبيات إلى أن المبادرة تعبير عن عمق علاقات الصداقة بين سورية وروسيا وتحمل رسالة بأن شعبي البلدين يقفان يداً واحدة في مواجهة جميع الضغوط والإرهاب ولاسيما في ظل ما تتعرض له سورية من حرب اقتصادية تستهدف لقمة عيش السوريين إضافة إلى الحرب الإرهابية التي تشن عليها.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور لؤي يوسف أن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرة “بكل الحب من روسيا” وتمثل المحطة التاسعة بعد أن استهدفت عدداً من المدن والمحافظات منذ أيلول الماضي على أن تستمر خلال العام القادم.

وأوضح يوسف أن عملية التوزيع تتم على مدار ثلاثة أيام مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن المبادرة تعبر عن تضامن الشعب الروسي مع الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة الناتجة عما تتعرض له بلاده من حرب ظالمة وحصار جائر.

وفي تصريح مماثل، ذكرت المنسقة العامة لفعاليات روسيا في سورية الدكتورة رهام دروبي أن عمليات التوزيع تتم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء التي رشحت عبر الجمعيات أسماء للاستفادة من المبادرة جرى اعتمادها من فريق “بكل الحب من روسيا” وفق معايير خاصة لتشمل الأسر المتضررة من الحرب والمحتاجة وأسر الشهداء والجرحى كعربون محبة للشعب السوري.

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