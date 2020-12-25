الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قرى بريف الحسكة الشمالي الغربي

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على قريتي دادا عبدال وأم حرمل ومحيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين بريف الحسكة وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي والإرهابيين المتحصنين تحت حمايتها قرب الحدود التركية شنوا عدوانا بقذائف المدفعية على قريتي دادا عبدال وأم حرمل ومحيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وبينت المصادر أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.

واستهدف مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين في الـ9 من الشهر الجاري بالقذائف والأسلحة الرشاشة منازل المواطنين في قريتي العبوش وأم الكيف ومحيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والبنى التحتية.

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