لافروف وشكري يبحثان الأزمتين في سورية وليبيا

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم الأزمتين في سورية وليبيا إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقله “موقع روسيا” أن لافروف وشكري لفتا خلال الاتصال إلى ضرورة ضمان حق السوريين في تقرير مصيرهم بأنفسهم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكان لافروف جدد في مؤتمر صحفي الشهر الماضي التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 والقضاء على الإرهاب في إدلب وبذل الجهود لإعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وحول الأزمة في ليبيا أفادت الوزارة في بيانها بأن الوزيرين شددا على ضرورة إضفاء طابع شامل على الحوار الوطني فيها والتزام بلديهما بسيادة ووحدة الأراضي الليبية والتسوية سلمياً بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

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