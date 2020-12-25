“الإخوان المسلمين” الراعي الفعلي للتطبيع

صفاء إسماعيل

ينغمس تنظيم “الإخوان المسلمين” اليوم أكثر من أي يوم مضى في دعم حملات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الدول التي له موطئ قدم فيها، منتهجاً لعبة دغدغة المشاعر الدينية والقومية وخطاب التناقضات حمال الأوجه الذي يتفنن به متزعمو “الإخوان” من خلال استخدام الأداة القديمة الجديدة في التسويق السياسي والأيديولوجي، وهي القضيّة الفلسطينية التي مثّلت طيلة سنوات طويلة وسيلة فعّالة لتلميع صورة “الإخوان” المشوهة بفعل السياسات والممارسات الإرهابية، ولاستمالة شرائح واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، نظراً لجمع هذه القضية بين البعدين الإنساني والديني برمزية مقدّساتها الإسلامية والمسيحية.

في المغرب، وجد حزب “العدالة والتنمية” الذراع السياسية لتنظيم “الإخوان المسلمين” والذي يرأَس الحكومة، نفسه في مأزق بعد إعلان الرباط تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بوساطة أميركية، ما جعله يسارع إلى سوق بيان متناقض كما العادة، من جهة أثنى فيه على قرار العاهل المغربي تطبيعه العلاقات مع “إسرائيل” مقابل اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، ومن جهة أخرى حرص على ترديد أسطوانته المشروخة حول مزاعم دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وحقوقه، لتبييض صفحته!.

إلى تركيا التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى حاضنة رئيسة “للإخوان”، بعد أن فتحت أبوابها لاحتضانهم واستقبال متزعميهم الفارّين من بلدانهم، يعيد “الإخوان” إنتاج سياسة التطبيع ذاتها مع الكيان الإسرائيلي، إذ حرص رجب أردوغان وحزبه “العدالة التنمية” على تطوير علاقات بلاده مع “إسرائيل” لتصل إلى حد التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات بما في ذلك مجالا الأمن والدفاع.

ناهيك أن الأراضي التركية تحتضن بعض أكبر مصانع السلاح الإسرائيلية، ومجالها الجوّي ومعسكرات جيشها تعد مسرحاً مثالياً لتدريب الطيارين وتقنيي سلاح الجوّ الإسرائيليين.

كما لعب “الإخوان” في قطر التي تعد حاضنتهم الثانية بعد تركيا، دوراً كبيراً في التطبيع، حيث كانت قطر منذ عقد التسعينيات سبّاقة لإقامة علاقات سرّية قوية مع “إسرائيل”، عندما تمّ فتح مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الدوحة والذي كانت أنشطته أوسع بكثير من مجال التجارة وامتدّت إلى المجالات السياسية والأمنية، ومن ثم تطورت إلى تبادل الزيارات غير المعلنة بين “كبار” المسؤولين من الجانبين، واستقبال الوفود الرياضية الإسرائيلية في قطر التي كانت ولا تزال تلهث وراء تحقيق معادلة كسب صداقة “إسرائيل” كأحد مفاتيح توثيق التحالف مع الولايات المتّحدة والحصول على ثقتها ورضاها.

رغم حملات التطبيع المتتالية، السري منها والمفضوح، مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، يبقى الاحتلال قائماً بفعل وجود أرض عربية محتلة، ويبقى الكيان الإسرائيلي عدواً طالما هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وفي المقابل تبقى هناك دول اختارت المقاومة خياراً إستراتيجياً لتحرير الأرض والإنسان والتاريخ والحاضر، انطلاقٱ من إيمانها الراسخ بأن التطبيع لم ولن يؤثر على المقاومة وزخمها، وأن القضية الفلسطينية لا تزال بوصلة الأحرار حول العالم.

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